Песков не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

"Да я только сделал "Спутник Лайт". Просто зачем?" - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли он последовать примеру президента РФ Владимира Путина и тоже принять участие в испытаниях назальной вакцины.

Говоря о решении Путина, представитель Кремля подчеркнул, что "каждый гражданин сам выбирает". "У меня очень высокие антитела. У меня, собственно, до вакцинации были очень высокие антитела. Я вот сейчас не мерил после вакцинации, но это очень важно с точки зрения защиты", - заключил он.

В прошлое воскресенье президент РФ Владимир Путин встречался с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым. В этот же день глава государства прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". В среду Путин рассказал, что на следующий день после прививки также испытал назальный препарат от ковида. Президент говорил, что никаких побочных эффектов не было.

27 ноября. Центр им. Н. Ф. Гамалеи, как сообщил его директор Александр Гинцбург, приступил к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа.