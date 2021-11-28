Проект ТАСС стал лауреатом премии "За верность науке"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Исторический лонгрид ТАСС "Поколение Д", посвященный восстанию на Сенатской площади 14 (26) декабря 1825 года, стал лауреатом всероссийской премии "За верность науке" в специальной номинации "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды". Торжественная церемония вручения премии прошла в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье.

"Начнется подведение итогов Года науки и технологий с такого замечательного аккорда - премии "За верность науке". В этом году мы увидели, что в 2,5 раза больше заявок поступило на конкурс, а также жюри (42 эксперта) тоже больше, чем когда либо", - сказал в ходе мероприятия заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, когда президент РФ объявил 2021 год Годом науки и технологий, появились дополнительные стимулы, чтобы сфокусировать свои усилия прежде всего на вовлечении молодого поколения в сферу науки, сближения сферы науки, прикладной науки, бизнеса, технологических партнеров и, конечно, популяризации открытий, которые происходят практически каждый день.

В 2021 году премия вручена в 15 номинациях. Так, лучшей программой о науке на ТВ стала "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" (телеканал "Россия - Культура"). В специальной номинации "Лучший проект по освещению Года науки и технологий" победил проект МГУ "Год науки и технологий в Московском университете". Специальной премией за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей награжден академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований Юрий Оганесян. Лучшим научно-просветительским проектом года стал Science Slam (Ассоциация граждан и организаций по популяризации и продвижению науки и инноваций "Сайнс Слэм").

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил, что под разными названиями телепроект реализуется более 11 лет и поблагодарил коллег-ученых и сотрудников телеканала за сотрудничество в подготовке выпусков. "Я очень тронут тем, что произошло <…> Наука - очень важная вещь. Мы с вами живем в такое время, когда каждый наш следующий шаг нас приближает к тому, что любой продукт уклада, в котором мы уже живем, - это будет уже [результат применения] сублимированного знания. И даже если мы не будем его производить, мы должны понимать, как это делается. А вообще главная цель [проекта], и, я думаю, Года науки, - это привлечение молодежи в науку и поднятие авторитета научного знания среди людей", - отметил Ковальчук.

Важные задачи для науки

Лучшим периодическим изданием о науке стал журнал "Популярная механика". Лучшей программой о науке на радио - "100 минут о Вселенной" в шоу "Физики и лирики" (Радиостанция "Маяк"). Лучшее электронное СМИ о науке - научно-популярное интернет-издание "+1".

В специальной номинации по Стратегии научно-технологического развития РФ победителем стал мультимедийный научно-просветительский проект "Неизвестные герои науки" (Российский научный фонд). А специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых досталась руководителю научной группы Российского квантового центра, профессору Московского физико-технического института Алексею Федорову.

По словам президента РАН Александра Сергеева, очень не просто донести результаты самых последних достижений науки, с таким знанием надо уметь работать, уметь делать доступным и понятным всем. "Конечно, можно сказать, что это знание должны нести в понятном виде сами ученые. Но не все ученые умеют так просто рассказать: и чтобы быть таким, который слышит, о чем говорят ученые, и таким, чтобы быть услышанным широкой аудиторией. Для этого порой нужна профессия, нужен талант, и сегодня как раз награждаем этих людей, которые умеют знание, передаваемое с передовой и с самых глубин современной науки представить нам всем в понятном, увлекательном виде" , - сказал Сергеев.

Премия "За верность науке" вручается ежегодно. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений. Оценивает заявки на премию экспертный совет, в который входят ученые, журналисты, широко освещающие научную тематику, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.