В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022 году появится школа на 216 мест

МАХАЧКАЛА, 28 ноября./ТАСС/. Порядка 325 млн рублей выделили на строительство школы в селе Львовский-1 в Бабаюртовском районе Дагестана. Образовательное учреждение будет рассчитано на 216 ученических мест, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"Врио зампредседателя правительства Дагестана Манвел Мажонц по поручению главы региона Сергея Меликова проверил ход строительства социальных объектов в республике. В первую очередь врио вице-премьера осмотрел строительную площадку школы на 216 ученических мест в селе Львовский-1, расположенной на территории Бабаюртовского района. Объект возводится в рамках Республиканской инвестиционной программы, на это выделено порядка 325 млн рублей", - говорится в сообщении.

Строительство началось в сентябре 2021 года, срок сдачи объекта - 2022 год. Работы ведутся с опережением графика на 25 дней, строительная готовность составляет более 17%.

"По поручению главы республики школу строят в ускоренном темпе. В целях контроля за качеством работ на стройплощадку регулярно приезжают руководители профильных ведомств", - добавили в правительстве республики.