Премьер Израиля разрешил ШАБАК отслеживать геолокацию носителей нового штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал в воскресенье чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Правительство одобрило отслеживание Службой общей безопасности геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующее чрезвычайное распоряжение. Настоящее решение будет действовать до полуночи (01:00 мск) 2 декабря", - говорится в заявлении.