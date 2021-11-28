Песков сообщил об "очень позитивных" контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень позитивными" контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ "домашних заданий", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос ТАСС. "Это [возможное признание сертификатов о вакцинации] технологический процесс, и там много технологически разных задач", - продолжил представитель Кремля в ответ на уточняющий вопрос, что он подразумевает под "домашними заданиями".

"Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание [сертификатов]", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.