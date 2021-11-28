На Украине расследуют дело в связи со стрельбой журналиста Бутусова из гаубицы Д-20

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова из-за опубликованного видео, на котором он стреляет из гаубицы Д-20. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Следователи ГБР изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым. В частности, в порядке статьи 414 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и статьи 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны")", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам, отметили в ведомстве, событие произошло за пределами зоны силовой операции, которую проводит Украина в Донбассе. "Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства", - добавили в Бюро расследований.

Накануне журналист опубликовал в Facebook видео, на котором производит выстрелы из гаубицы Д-20 калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дополнил пост пояснением о том, что "видео снято очень давно, с тренировки подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины". "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню голодомора. Снято в суровом соответствии с действующими конвенциями и запретами", - отметил он.

Штаб силовой операции, упредив обвинения, заявил, что Киев выполняет условия минских договоренностей и украинские военные открывают огонь исключительно в ответ на обстрелы. Делегация Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе также осудила "публикацию любых материалов, которые могут подвергнуть угрозе процесс мирного урегулирования, жизни воинов и информационную безопасность Украины". В делегации считают, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует свои вооруженные силы.