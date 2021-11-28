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Пандемия COVID-19

ВОЗ: пока нет окончательных данных о том, что омикрон-штамм заразнее других штаммов

ЖЕНВА, 28 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными, позволяющими утверждать, что омикрон-штамм заразнее других вариантов нового коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье ее женевская штаб-квартира, опубликовавшая обновленные данные о новом штамме, обнаруженном недавно на юге Африки.

"Пока не ясно, является ли "омикрон" более заразным (то есть легче передающимся от человека человеку) в сравнении с другими вариантами, включая вариант "дельта", - отметили в организации.

В ВОЗ пояснили, что число выявленных случаев заражения в Южной Африке выросло в районах, затронутых этим штаммом, однако на настоящий момент продлятся эпидемиологические исследования с целью выяснения того, связано это с "омикроном" или же с другими факторами.

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Пандемия COVID-19
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