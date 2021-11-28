Книга о Службе внешней разведки России стала лауреатом премии "За верность науке"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Издание "100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации. Документы и свидетельства", подготовленное коллективом авторов под общей редакцией председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, стало лауреатом всероссийской премии "За верность науке" в номинации "Специальный приз имени Даниила Гранина". Награда была вручена главе СВР на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

"От всего коллектива СВР я с признательностью принимаю этот высокий приз, эту высокую награду. Юбилейный сборник, [посвященный] 100-летию отечественной внешней разведки, стал результатом творческого союза издательского дома "Комсомольская правда" и нашей службы", - сказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что в сборнике собраны по-настоящему уникальные документы, большинство из которых опубликованы впервые.

"Мы постарались охватить всю вековую историю отечественной внешней разведки, в том числе и ее научно-техническое направление, - рассказал директор СВР. - Пожалуй, одна из наиболее ярких страниц связана с советским атомным проектом. Без преувеличения можно сказать, что тогда, в 40-е годы прошлого века, советские ученые вместе с советскими разведчиками, работая плечом к плечу, обеспечивали ядерный паритет между двумя сверхдержавами - Советским Союзом и США. И по сути спасли мир от готовившейся за океаном ядерной войны".

О тех, кто не ищет славы

По словам Нарышкина, профессиональные разведчики не ищут славы, и чаще всего их подвиги и блестящие разведывательные операции известны очень узкому кругу людей. "Поэтому мы стараемся, приоткрывая иногда завесу тайны, в тех случаях, когда это возможно, рассказать о судьбах наших боевых товарищей, о героях, о людях яркого таланта и высокой нравственности, о людях, [которые] всю свою жизнь посвятили служению нашему отечеству", - добавил он.

Глава СВР признался, что ему очень приятно, что эта номинация носит имя писателя Даниила Гранина, с которым ему посчастливилось быть знакомым. "Он, конечно, был удивительным человеком, истинным русским, российским интеллигентом, человеком мудрым и принципиальным. Своей увлеченностью историей он мог воодушевить любого", - поделился Нарышкин. "Я уверен, что высокая миссия премии "За верность науке" была ему очень близка", - заключил глава СВР.

Книга "100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации. Документы и свидетельства" была издана в 2020 году.