В посольстве Киргизии в Москве поблагодарили РФ за помощь в организации выборов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Советник-посланник посольства Киргизии в Москве Айдит Эркин выразил России благодарность за всестороннюю помощь в организации парламентских выборов для граждан республики на территории РФ.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить российскую сторону - как федеральные органы, так и местные, правоохранительные, - за то, что они максимально оказали нам помощь в проведении мероприятия. То есть и помещением, и по организационным вопросам, по обеспечению безопасности, вплоть до соблюдения ковидных требований", - сказал дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, в проведении выборов также помогала киргизская диаспора, которая, в частности, предоставила волонтеров, следивших за обеспечением порядка и направлявших избирателей на участки.

"С учетом того, что за рубежом самая большая диаспора у нас - в Российской Федерации, к нам из Бишкека приехал, если можно так сказать, десант - из МИД, из ЦИК, из регистрационной службы - для оказания помощи в проведении выборов", - добавил Эркин.

В России для граждан республики открыли 21 участок, шесть из них - в столице. В 20:00 участки в Москве закрылись. Как сообщили ТАСС в посольстве, по предварительным данным, в столице проголосовали 4 007 граждан Киргизии, а всего в России - 7 077. Отмечается, что волеизъявление проходило с учетом санитарно-эпидемиологических требований.