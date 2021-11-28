Самолет Агентства ЕС по контролю границ будет патрулировать Ла-Манш

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Самолет Агентства Евросоюза по контролю границ Frontex с 1 декабря будет патрулировать Ла-Манш. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в воскресенье в эфире телеканала BFM после встречи с представителями ведомств Бельгии, Германии и Нидерландов, занимающихся вопросами миграции, а также с представителями Еврокомиссии, Европола и Frontex, которая прошла в Кале.

"Сегодня было принято решение, что начиная с 1 декабря <...> европейский самолет днем и ночью будет помогать французской, нидерландской и бельгийской полиции", - сказал Дарманен, уточнив, что самолет будет предоставлен Frontex.

По его словам, это позволит выявлять случаи отправки мигрантов и вскрыть сеть организаторов этого процесса.

В среду в районе Кале затонула лодка, перевозившая полсотни нелегальных мигрантов. Они рассчитывали пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "Непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В результате крушения лодки, по информации МВД, погибли около 30 человек. Французские правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в организации переправки мигрантов из Франции в Великобританию через Ла-Манш.

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды.