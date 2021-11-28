В Калмыкии с 1 декабря для заселения в гостиницы нужно предъявлять QR-код о вакцинации

ЭЛИСТА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Калмыкии в связи с ситуацией с коронавирусом с 1 декабря вводят требование о предъявлении QR-кода о вакцинации, сертификата о перенесенном ковиде или отрицательного ПЦР-теста для заселения в гостиницы, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики.

"В список мест, в которых с 1 декабря 2021 года будет необходимо наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, внесены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие деятельность по предоставлению мест для временного проживания", - говорится в сообщении.

С 1 декабря в республике QR-код о вакцинации, сертификат о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест необходим для посещения церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений. Кроме того, такое же требование распространяется на посетителей объектов общественного питания, спорта, отдыха и развлечений, конференций и выставок, салонов красоты и парикмахерских, объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью свыше 100 кв. м. (кроме аптек и автозаправочных станций).

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии еще на два месяца - до 23 января 2022 года включительно. Число заболевших коронавирусом в регионе с середины октября сократилось в несколько раз. С 20 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов.

По данным оперштаба на 28 ноября, в республике с начала пандемии зарегистрировали 33 404 случая заражения (плюс 28 случаев за сутки), выздоровел 31 771 пациент (плюс 27 случаев за сутки). В тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, из них 12 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 693 человека.