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Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло

Дизайнер боролся с раком несколько лет

ТАСС, 28 ноября. Основатель бренда Off-White, креативный директор концерна LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Вирджил Абло умер на 42-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter французского концерна в воскресенье.

"LVMH, дом моды Louis Vuitton и бренд одежды Off-White с глубокой скорбью сообщают о смерти Вирджила Абло", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что причиной смерти Абло стал рак, с которым дизайнер боролся несколько лет.

Американский модельер Вирджил Абло создал Off-White в 2013 году. В марте 2018 года дизайнер стал креативным директором мужских коллекций бренда Louis Vuitton.

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