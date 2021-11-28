Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло

ТАСС, 28 ноября. Основатель бренда Off-White, креативный директор концерна LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Вирджил Абло умер на 42-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter французского концерна в воскресенье.

"LVMH, дом моды Louis Vuitton и бренд одежды Off-White с глубокой скорбью сообщают о смерти Вирджила Абло", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что причиной смерти Абло стал рак, с которым дизайнер боролся несколько лет.

Американский модельер Вирджил Абло создал Off-White в 2013 году. В марте 2018 года дизайнер стал креативным директором мужских коллекций бренда Louis Vuitton.