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Пандемия COVID-19

СМИ: в Израиле выявили второго инфицированного омикрон-штаммом коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Израильские медики в воскресенье выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщило государственное израильское радио "Кан".

По информации радиостанции, новый штамм выявлен у израильтянки, вернувшейся из поездки в ЮАР. После прилета она находилась в изоляции, отмечает "Кан".

26 ноября Минздрав Израиля сообщил, что штамм коронавируса, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле у иностранного гражданина, приехавшего из Малави.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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