"Россети" восстановили работу основной электросети в Новгородской области после снегопада

ТАСС, 28 ноября. Энергетики восстановили работу основной сети электроснабжения в Новгородской области, где из-за снегопада 28 ноября лишились электричества 178 населенных пунктов региона с населением 4,6 тыс. человек. Все социально значимые объекты обеспечены электроснабжением, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" восстановили работу основной сети в Новгородской области после сильного снегопада. <...> Специалисты сетевой компании продолжают работать до полной ликвидации последствий стихии. Бригады отрабатывают локальные заявки потребителей", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, основной удар стихии пришелся на центральные и восточные районы области - Окуловский, Мошенской, Пестовский. Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на ЛЭП. Энергетики заранее перешли в режим повышенной готовности и мобилизовали все силы и средства - 48 бригад и 48 единиц техники. Специалистам приходилось пробираться к ЛЭП через сугробы и расчищать дороги от поваленных деревьев, уточнили в пресс-службе. Энергетики следят за изменениями погоды - в регионе сохраняется температура, близкая к нулевым отметкам, высока вероятность новых обледенений.

Отключения электричества отмечались в Пестовском, Мошенском, Окуловском, Крестецком, Валдайском и Холмском районах Новгородской области. С 10:00 28 ноября ГУ МЧС России по Новгородской области переводили в режим повышенной готовности.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что на 22:00 28 ноября в зоне отключения в области находятся 62 населенных пункта, где проживают 1 810 человек. В ликвидации последствий аварий в электросетях задействовали 55 бригад в составе 203 человек и 59 единиц техники, уточнил руководитель пресс-службы областного правительства Николай Шестаков.