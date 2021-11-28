В Ингушетии создадут информационный портал с цифровым паспортом для развития туризма

МАГАС, 28 ноября. /ТАСС/. Информационный портал, в который войдут цифровой паспорт, 3D-туры и виртуальные маршруты, создадут в Ингушетии для развития туризма и создания новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"В правительстве Ингушетии обсудили внедрение интерактивных инициатив для развития туризма, таких как единая цифровая платформа, включающая разработку сайта и приложения для туристов, цифрового паспорта региона, готовых маршрутов и путеводителей, 3D-туров и виртуальных экскурсий. Внедрение системы скажется на росте туризма и занятости населения путем создания рабочих мест. Кроме этого, программа затронет горные поселения, где есть возможность для развития гостевых домов и глэмпингов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, одним из блоков портала является "Клубная система", основанная на взаимодействии пользователей через мессенджеры - туристы смогут спланировать совместные путешествия, делиться опытом и просто общаться. А цифровой паспорт будет ориентирован на туриста и его предпочтения.

За последнее время в Ингушетии создали около 20 новых туристических маршрутов, которые связаны с мифами и легендами региона. Также в республике планируется развитие всесезонного туркомплекса "Арамхи" и его горнолыжных трасс.