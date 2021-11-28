Байден обсудит с главным инфекционистом США ситуацию вокруг распространения омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден обсудит в воскресенье с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ситуацию вокруг распространения омикрон-штамма нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Он отметил, что члены правительственной группы по борьбе с распространением нового коронавируса и Фаучи проведут для главы государства "очный брифинг с целью предоставить последнюю информацию о штамме "омикрон" и ответных мерах администрации" США.

Байден в воскресенье вылетел в Вашингтон из Нантакета (штат Массачусетс), где он с семьей проводил праздничные выходные. Отвечая на вопросы журналистов о том, рассматривает ли он возможность введения дополнительных ограничений на поездки в связи с пандемией, американский лидер отметил: "По возвращении в Белый дом я проведу встречу со своей медицинской командой, мне будет что еще сказать".

В субботу газета Poitico со ссылкой на свои источники сообщила, что американские власти в связи с обнаружением омикрон-штамма разрабатывают планы на случай возможных вспышек заболевания по всей стране. В опубликованном в пятницу письменном заявлении Байден подчеркнул, что выявление в Африке новой разновидности коронавируса подчеркивает необходимость обеспечения вакциной население всех стран и приостановки прав интеллектуальной собственности на данные препараты. Он добавил, что Соединенные Штаты с 29 ноября ограничат въезд в страну из восьми африканских государств из-за "омикрона".

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.