Минздрав США считает, что нынешние вакцины будут эффективны против штамма "омикрон"

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Существующие вакцины от коронавируса, как ожидается, будут эффективны против нового штамма "омикрон", разработка же модифицированного препарата займет около трех месяцев. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб, Фрэнсис Коллинз.

"Очевидно, что вакцины работают в плане предоставления защиты от всех предыдущих вариантов. Бустерная доза вакцины дает особенно сильную защиту от таких вариантов, как "дельта", - сказал Коллинз. - Учитывая это, мы ожидаем, что нынешние вакцины, весьма вероятно, будут предоставлять достаточную защиту". Глава институтов отметил, что введение дополнительной дозы препарата расширяет способности иммунной системы.

"Если для штамма "омикрон" понадобится специальная вакцина, то Pfizer и Moderna уже начали процесс разработки. Это займет три месяца или около того, если потребуется", - сказал он.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.