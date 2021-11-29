Суд рассмотрит жалобы на приговор экс-полицейским, сфабриковавшим дело Голунова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в понедельник проверит законность приговора бывшим сотрудникам полиции, осужденным на сроки от пяти до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

"Апелляционные жалобы на приговор бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы назначены на 29 ноября в 14:00 мск в Первом апелляционном суде общей юрисдикции", - сказал адвокат. Приговор был обжалован осужденными и их защитниками.

В пресс-службе суда уточнили, что заседание пройдет в закрытом режиме из-за того, что в деле имеются материалы под грифом "секретно".

6 июня 2019 года журналист интернет-издания "Медуза" Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков и впоследствии помещен под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвинялись в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Мосгорсуд приговорил Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Уметбаев, Феофанов и Сергалиев получили по 8 лет колонии, Денис Коновалов - 5 лет. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на сроки до 5 лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.