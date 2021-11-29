Исследование: от медперсонала работодатели чаще требуют наличие вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Требование о наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса чаще всего указано в вакансиях медицинского персонала, сотрудников общепита и ретейла. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Superjob 25 ноября среди 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме, опубликованных за месяц по всем регионам России.

"Вакансий в целом по стране, содержащих пункт о необходимости наличия сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, в ноябре - 1,2%. Доля вакансий, требующих наличия QR-кодов, выше среди вакансий для медицинского персонала, сотрудников сферы общественного питания и ретейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистической отрасли. Каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку", - говорится в результатах исследования.

Среди соискателей 15,9% уже поставили отметку о пройденной вакцинации в своих резюме, еще 3% указали статус "Готов(а) к вакцинации" или "Прохожу вакцинацию".

Вакансии компаний, расположенных в мегаполисах, значительно чаще, чем в целом по стране содержат требования к наличию у кандидатов сертификата о пройденной вакцинации или готовности привиться. Больше всего таких вакансий в Санкт-Петербурге: 6,6% требуют наличия сертификата о вакцинации, еще 5,2% вакансий - готовности сделать прививку. В Красноярске 6,5% вакансий для соискателей с QR-кодами о пройденной вакцинации, еще 2,8% для тех, кто готов вакцинироваться. В Москве таких вакансий 5% и 4,4% соответственно. Реже всего сертификат требуется в Воронеже (1,4% вакансий) и Самаре (1,7%).

Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, выше всего в Волгограде (17,9% от общего числа резюме в городе), Уфе (17,6%) и Москве (17,4%). Реже всего подобные сведения публиковали в резюме соискатели из Новосибирска (12%) и Перми (13%).