Солисты Мариинки и других театров дадут благотворительный вечер в поддержку детей-сирот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Солисты Мариинского и других балетных компаний города выступят в понедельник на благотворительном вечере "От классики до перформанса" в поддержку детей-сирот. Концерт пройдет в Доме молодежи Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба акции.

"Это событие приурочено к международному дню благотворительности "Щедрый вторник", который проводится с 2012 года в более чем 100 странах. Все вырученные средства будут перечислены в Фонд помощи детям-сиротам "Арифметика добра", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в программу войдут популярные классические номера и работы современных хореографов. А центральное место будет отдано премьере перформанса "Ребенок номер 5" - о детях, попавших в трудную ситуацию. Это мультижанровый перформанс, цель которого - сломать устоявшийся в обществе стереотип о том, что обитатели детского дома - это носители плохого гена.

Среди участников вечера - заслуженная артистка России Александра Иосифиди из Мариинского театра и ее коллега по труппе Мария Ильюшкина, солистка театра "Русский балет" Мария Великая, артист Михайловского театра Роман Суслов, солистка Russian Classical Ballet Наталья Смирнова.

Идейным вдохновителем и хореографом проекта выступила балетмейстер и педагог, участница фестиваля современного танца "Open Look" Ирина Шелешнева. К теме сиротства она обратилась, стремясь преодолеть общественный страх перед воспитанниками детских домов, рассказать о том, что это лишь травмированные дети, которым нужна помощь. Подобные темы обычно не поднимаются на балетной сцене, но об этом стоит говорить на любых языках, убеждена автор благотворительного проекта.