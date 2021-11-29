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Гинцбург заявил, что привиться после "Спутника V" можно любой вакциной

Лучшую защиту дает комбинация со "Спутником Лайт", подчеркнул директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ревакцинироваться от ковида после применения "Спутника V" можно любой вакциной, но лучшую защиту дает комбинация со "Спутником Лайт". При этом мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать "Спутником V", сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать "Спутником", а "Спутник V" надо бустировать тем же самым "Спутником Лайт". Можно и другими вакцинами, но лучше эффект будет, если "Спутник V" бустировать "Спутником Лайт", - рассказал ученый.

Он пояснил, что РКН-вакцины вызывают хороший иммунный ответ против предшествующих "дельте" штаммов коронавируса. "МРНК-вакцины, они хорошие, но они так созданы, что белок - антиген, который они поставляют в наши клетки, - находится в одной пространственной форме. Он вызывает очень высокий иммунный ответ против уханьского штамма и многих других, которые предшествовали "дельта". Когда появился дельта-штамм, оказалось, что эффективность антител, которые образуются на те белки, которые синтезируются у мРНК-вакцин, понизилась почти в два раза - до 50%. В "Спутнике V" жесткого зажима такого нет, антиген находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся антител, которые нейтрализуют вирус, гораздо шире", - пояснил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" в комбинации показывают хорошие результаты, защита от коронавируса составляет более 92%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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