Израиль закрыл границы для иностранцев на 14 дней из-за омикрон-штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израиль закрыл в 01:00 мск понедельника границы для иностранных граждан на две недели и ввел обязательную изоляцию для возвращающихся израильтян в соответствии с предписанием правительственной комиссии по коронавирусу из-за распространения омикрон-штамма, сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

"Изменения в процедурах въезда в Израиль, включая запрет на въезд иностранцев и введение обязательной изоляции для возвращающихся израильтян, применяются с 00:00 по израильскому времени (01:00 мск)", - говорится в заявлении.

В канцелярии израильского премьера сообщили, что, согласно решению правительственной комиссии по коронавирусу, с 29 ноября на две недели "запрещается въезд в Израиль иностранных граждан, за исключением получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям". Согласно постановлению израильских министров, с 01:00 мск 29 ноября "вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома". "При условии проведения на третий день второго ПЦР-теста с отрицательным результатом они смогут выйти из карантина. Те, кто не проведет дополнительный ПЦР-тест на третий день, будут обязаны пройти карантин полностью (14 дней)", - постановила правительственная комиссия.

Не прошедшим вакцинацию израильтянам после ПЦР-теста по возвращении предписано отправиться в домашнюю изоляцию на 14 дней, но "при условии проведения на седьмой день второго ПЦР-теста с отрицательным результатом они смогут выйти из карантина", решили министры. Пресс-служба Минздрава Израиля сообщила, что израильтяне, которые возвращаются из стран, обозначенных как красные, с 19:00 мск 28 ноября "будут направлены на карантин в специальный отель до получения результатов пройденного в аэропорту Бен-Гурион ПЦР-теста". "При отрицательном результате они будут переведены на домашний карантин, а на седьмой день им предстоит пройти дополнительный ПЦР-тест. После получения отрицательного результата второго теста они смогут выйти из карантина", - говорится в заявлении министерства.

26 ноября власти Израиля приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения. В тот же день Минздрав Израиля сообщил, что "штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле" у иностранного гражданина, приехавшего из Малави. Второй случай инфицирования омикрон-штаммом был выявлен в воскресенье у израильтянки, прилетевшей из ЮАР.

Иностранные туристы

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян либо иностранных граждан, получивших специальное разрешение у властей. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены несколько организованных иностранных туристических групп, полностью привитых одобренными в США препаратами, а с 1 ноября Израиль открыл границы для привитых не более шести месяцев назад одобренными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. 15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря.

Теперь фактически Израиль вновь закрыл границы для иностранцев менее чем через месяц после их частичного открытия. Изначально Министерство туризма Израиля еще в апреле 2021 года заявило, что рассматривает 1 июля в качестве возможной даты начала допуска в страну вакцинированных путешественников из ряда государств в индивидуальном порядке, однако реализация этих планов и ранее несколько раз откладывалась из-за эпидемической обстановки.