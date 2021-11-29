Главный инфекционист США заявил, что ревакцинация надежно защищает от омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил в воскресенье американскому президенту Джо Байдену, что ревакцинация обеспечивает самую надежную защиту от омикрон-штамма нового коронавируса. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам брифинга, который для главы государства провели Фаучи и члены правительственной группы по борьбе с COVID-19.

"Фаучи и члены группы Белого дома по борьбе с COVID проинформировали президента о последних событиях, связанных с омикрон-штаммом. Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести [вызываемого им заболевания] и других особенностях этого штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев [омикрон-штамма] COVID. Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надежную защиту от [вызванного омикрон-штаммом] COVID", - отметили в Белом доме.

Как подчеркивается в заявлении, правительственная группа рекомендовала "всем вакцинированным совершеннолетним как можно скорее сделать еще одну прививку". В заявлении отмечается, что жители США имеют право на ревакцинацию, если они были привиты шесть или более месяцев назад второй дозой вакцин американских компаний Pfizer и Moderna, либо два или более месяца назад вакциной компании Johnson & Johnson. "Важно, что тем совершеннолетним и детям, которые еще не полностью привиты, следует немедленно вакцинироваться", - указали в Белом доме в связи с распространением нового штамма.

Байден в понедельник, 29 ноября, выступит с заявлением о ситуации с омикрон-штаммом коронавируса и мерах его администрации в связи с распространением инфекции.

Меры властей США

Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, администрация Байдена намерена сосредоточить внимание на ревакцинации населения в качестве "ключевого оружия в усилиях по защите страны" от омикрон-штамма. Несколько представителей американской сферы здравоохранения высокого ранга в воскресенье провели телефонный разговор с учеными из ЮАР, чтобы узнать последние данные о новом штамме.

Американской стороне сообщили, что еще слишком рано говорить о том, является ли омикрон-штамм более заразным, чем "дельта". По сведениям The Washington Post, у специалистов пока еще слабое представление относительно тяжести вызываемого новым штаммом заболевания и показателей госпитализации. Южноафриканские ученые ожидают новых случаев заболевания среди вакцинированных против нового коронавируса. Примерно через неделю исследователи смогут получить более точное представление о том, насколько хорошо нынешние вакцины защищают от нового штамма, подчеркивает издание.

В связи с полученными данными администрация США продолжит призывать население сделать прививку от ковида, а также принимать меры по обеспечению доступности доз вакцин в как можно большем количестве мест по всей стране. "Мы точно знаем, что когда полностью вакцинированные люди, получившие две дозы вакцины [компаний] Pfizer или Moderna, прививаются еще раз, то уровень нейтрализующих антител [в их организме] становится чрезвычайно высоким - во много раз выше, чем даже на пике после первых двух доз", - рассказал Фаучи газете.