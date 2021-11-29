В ООН заявили, что в 2021 году число интуристов будет на 70-75% ниже, чем до пандемии

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Число туристов, путешествующих в другие страны, по итогам текущего года, как ожидается, будет на 70-75% ниже показателя, предшествующего пандемии нового коронавируса. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС выразил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

"В 2021 году прибытия международных туристов могут быть на 70-75% ниже, чем в 2019 году, - отметил он. - Цифры на лето 2021 года (июль - сентябрь) были на 50-60% ниже, чем в 2019 году. В августе и сентябре прибытия [иностранных туристов] были на 63% меньше по сравнению с 2019 годом".

"Вклад туризма в мировую экономику в 2019 году достиг $3,5 трлн, или 4% мирового ВВП, измеряемого как прямой валовой внутренний продукт от туризма, - пояснил Пололикашвили. - Пандемия COVID-19 сократила прямой ВВП от туризма более чем наполовину в 2020 году - на $2 трлн, до 1,8% мирового ВВП".

"Международный туризм потерял 1 млрд путешественников во всем мире, снизившись до уровня 30-летней давности, - уточнил Пололикашвили. - Однако мы настроены оптимистично, потому что туризм уже начал восстанавливаться". При этом он подчеркнул, что "границы каждого пятого направления по-прежнему полностью закрыты, поскольку новые волны COVID-19 влияют на возобновление международного туризма".

2020 год стал худшим для мирового туризма за всю историю ведения такой статистики. Число туристов, выезжающих за границу, снизилось на 1 млрд по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель достиг отметки в 1,5 млрд.