В ООН считают, что мировой туризм восстановится не раньше 2023 года

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Мировой туризм, вероятно, сможет вернуться к показателям, предшествующим пандемии нового коронавируса, не раньше 2023 года. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС выразил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

"Группа экспертов ВТООН прогнозирует очень позитивный подъем, обусловленный высоким отложенным спросом на поездки, во втором и третьем кварталах 2022 года, - отметил он. - На данный момент мы наблюдаем небольшое восстановление в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна".

"Почти половина экспертов (45%) считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году, - заявил Пололикашвили. - Темпы, равномерное распределение вакцин и эффективное сотрудничество по протоколам о поездках и здравоохранении будут иметь ключевое значение для координации согласованных действий, в которых нуждается сфера туризма".

Комментируя предстоящую Генеральную ассамблею ВТООН, которая пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Мадриде, генсек уточнил: "Мы надеемся определить основные приоритеты организации вместе с нашими членами на следующие 2 года". "Будет уделено внимание устойчивости и экологическому переходу, разработке и диверсификации продуктов, образованию, инновациям и цифровой трансформации для развития сельских районов", - отметил Пололикашвили.