В Канаде выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом

ОТТАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первые два случая омикрон-штамма коронавируса выявлены в провинции Онтарио. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Минздрава региона.

"Сегодня (28 ноября) провинция Онтарио подтвердила два случая омикрон-штамма COVID-19 в Оттаве, оба из них выявлены у лиц, которые недавно прибыли из Нигерии", - отмечается в документе. В настоящее время Минздрав отслеживает возможные контакты заразившихся, пациенты находятся в изоляции. Это первые случаи появления нового штамма коронавируса в Канаде.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.