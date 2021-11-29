Похолодание ожидает жителей СЗФО и ЮФО в ближайшие дни

ТАСС, 29 ноября. Аномально холодная погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) с понедельника по среду - температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Южный федеральный округ (ЮФО) резкое похолодание на 7-8 градусов ожидает со среды, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее сильное похолодание ожидает Петербург и весь Северо-Западный округ. Уже в понедельник там будет холодная погода с температурой ниже нормы на 4-6 градусов. Температурный режим будет минус 7-12 градусов ночью, а днем - минус 4-9 градусов. Такая погода там будет до среды", - сообщил он.

По словам Вильфанда, особенно холодная погода в ближайшие дни ожидает жителей Мурманской области. "Суровая погода ожидает Мурманскую область. Там минус 17-22 градуса ночью будет, а днем - минус 12-17 градусов. Это даже на 8 градусов ниже нормы", - рассказал он.

Также резкое похолодание ожидает ЮФО. Там температура 1 декабря понизится сразу на 7-8 градусов.

"На юге европейской России тоже прогнозируется резкое похолодание. Еще в понедельник будет тепло. Например, в Краснодарском крае днем прогнозируется 16-21 градус, но уже в среду понижение будет на 7-8 градусов. Уже будет 5-10 градусов", - сообщил Вильфанд.