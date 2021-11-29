Япония рассмотрит ужесточение ограничительных мер из-за нового штамма коронавируса

"Поскольку в мире существует тенденция к распространению (нового штамма), мы рассматриваем возможность дальнейшего ужесточения антикоронавирусных мер. Мы объявим об этом в надлежащее время", - сказал он. Глава правительства также отметил, что процесс вакцинации на данном этапе будет продолжаться и дальше в соответствии с планом.

Япония с 28 ноября запретила выдачу новых виз гражданам девяти стран Африки. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Ботсване, Лесото, Мозамбике, Малави и Замбии. Граждане Японии и иностранцы с долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории перечисленных государств, обязаны пройти десятидневный карантин в специальных отелях.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.