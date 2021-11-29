Эксперты: КНР пока не планирует предпринимать мер в связи с новым штаммом коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Китай наблюдает за ситуацией вокруг появления нового штамма коронавируса "омикрон", но пока не собирается предпринимать в связи с этим особых мер. Об этом заявили видные китайские эксперты, мнение которых в понедельник приводит газета South China Morning Post .

"Этот мутировавший штамм совсем новый. Нам нужно будет оценить, насколько он опасен, как быстро будет распространяться, способен ли он усугубить заболевание и нужно ли против него разработать вакцину", - отметил ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань.

"Пока рано делать выводы", - подчеркнул он. В то же время, по мнению эксперта, нужно усилить меры контроля за людьми, прибывающими из стран Южной Африки.

Китай будет "выжидать и наблюдать" за новым штаммом, сохраняя при этом существующих жесткий пограничный контроль, заявил главный эпидемиолог Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР У Цзунью. "Сможет ли "омикрон" превратиться в доминирующий штамм, станет известно только после дальнейшего пристального налюдения", - отметил он.

Ведущий вирусолог из Шанхая Чжан Вэньхун считает, что потребуется около двух недель, чтобы определить, представляет ли новый штамм угрозу. "В настоящее время на Китай не будет серьезного воздействия [от его распространения]. Текущая наша стратегия быстрого реагирования вполне способна справиться со всеми типами новых вариантов коронавируса", - считает ученый.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.