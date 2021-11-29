Туристические ретропоезда запустят в Шую Ивановской области с конца декабря

ТАСС, 29 ноября. Ретропоезда для доставки туристов в Шую Ивановской области начнут курсировать в регионе с конца декабря. В январе им будет доверена доставка гостей на фестиваль "Русское Рождество", рассказал ТАСС представитель Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области Михаил Денежкин.

"С 25-26 декабря в Шуе начнет работать ярмарка на центральной площади, и тогда же в город прибудут два ретропоезда с гостями и туристами. А потом эти ретропоезда будут в Шую привозить гостей на фестиваль "Русское Рождество", - рассказал он.

Денежкин добавил, что на железнодорожных вокзалах Иванова и Шуи, между которыми будут курсировать необычные составы, откроют выставки по истории празднования русского Рождества. По его словам, для украшения города был разработан дизайн-код, на улицах установят многочисленные новогодние елки в ретростиле, а для детских зимних забав смонтируют деревянные горки.

Фестиваль "Русское Рождество" проводится в Шуе с 2019 года, он является победителем Национальной премии Russian Event Awards 2020 года в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры" в городах с населением до 100 тыс. человек. "В первый год фестиваля на нашем фестивале было 10 тыс. гостей, во второй - около 100 тыс. В этот раз мы тоже готовимся к большому наплыву гостей, будут приняты все меры эпидемиологической безопасности", - сказал Денежкин.