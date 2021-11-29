Шахта "Листвяжная" начала производить выплаты семьям погибших при аварии

ТАСС, 29 ноября. Шахта "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв, начинает выплаты семьям погибших в результате аварии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе шахты.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Шахта "Листвяжная" начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства", - отметили в пресс-службе.

Семьи погибших получат по 2 млн рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по 1 млн рублей. "В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей", - уточнили в пресс-службе шахты. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей.

Кроме того, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации. Также будут погашены все виды кредитов семей. "За последние два дня была собрана информация о таких обязательствах и потребностях семей шахтеров", - сообщили на предприятии.

В пресс-службе шахты "Листвяжная" пояснили, что Федяев с первого дня аварии находится на предприятии и лично будет контролировать выполнение всех обязательств перед семьями погибших.