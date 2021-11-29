Крым в 2021 году принял в два раза больше иностранных делегаций, чем год назад

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Визиты в Крым в 2021 году совершили 22 иностранные делегации, что в два раза превышает показатель прошлого года, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"В этом году у нас было порядка 22 делегации, контактов с представителями дальнего зарубежья. Считаю, что это достаточно высокий показатель. В прошлом году было намного меньше. Думаю, что около двух делегаций в месяц - это достойный результат", - сказал Гемпель, уточнив, что в 2020 году Крым принял около десятка иностранных делегаций.

По его словам, в планах на 2022 год - прием еще большего количества иностранных делегаций. "В этой работе сегодня активно принимают участие национально-культурные объединения, которые имеют метрополии и эти метрополии участвуют в санкционной политике. Это очень важно. Через национальную среду достаточно хорошие результаты получаем", - добавил Гемпель.

Глава комитета уточнил, что национально-культурные объединения работают по линии народной дипломатии с Арменией, Белоруссией, Германией, Грецией, Болгарией. "Активно работаем с Белоруссией, у нас уже были встречи с представителями общественных структур из Белоруссии. Конечно, мне как председателю комитета интересно работать не только с представителями общественных структур, но и с депутатами, парламентариями. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся поработать в этом направлении", - сказал он, не уточнив, когда может состояться такой контакт.

До Нового года, по словам Гемпеля, в Крыму ожидают еще одну делегацию из СНГ.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.