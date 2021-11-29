Опрос: почти 60% россиян расстаются из-за разных "культурных" уровней развития

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 60% россиян расставались с партнером из-за разного уровня духовного и интеллектуального развития. Это следует из результатов опроса книжного сервиса ЛитРес и сайта знакомств Mamba, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Духовное и интеллектуальное развитие партнера важно для 94% опрошенных. При этом всего 6% отметили, что это не имеет никакого значения. Любовь к литературе у партнера считают важным качеством 72% респондентов, 28% предпочитают не брать во внимание этот фактор при выборе пары", - отмечают авторы опроса.

Кроме того, по данным опроса, "разный уровень духовного и интеллектуального развития служил причиной расставания для 59% участников опроса, 41% не сталкивались с подобной ситуацией".

Среди главных причин выбора начитанных избранников пользователи отметили присущие им богатый словарный запас и широкий кругозор (68%), интеллигентность, которая выражается в отличных манерах и развитом интеллекте (44%), способность критически мыслить (43%), уверенность в себе в виду высокой эрудиции (38%), хорошую память и отличную концентрацию внимания (30%), высокий уровень творческих и креативных способностей (26%).

Также респонденты предпочитают партнеров, любящих литературу, потому что у них есть чему научиться (20%), а 17% участников опроса считают, что их перспективы в карьере лучше, чем у тех, кто не интересуется книгами. При этом 18% респондентов отметили, что вообще не обращают внимание на этот критерий.

О начитанности

На первом месте в топ-10 классических зарубежных и отечественных авторов, с творчеством которых, по мнению опрошенных, должен быть знаком будущий партнер, оказался русский писатель Михаил Булгаков, автор культовых романов "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Белая гвардия". За него отдали голоса 51% респондентов. На втором месте - Александр Пушкин (47%), третьим оказался Федор Достоевский (43%).

Четвертая позиция принадлежит французскому классику приключенческой литературы Жюлю Верну (37%), а замыкает первую пятерку рейтинга Антон Чехов (36%). В топ-10 также вошли Эрих Мария Ремарк, Николай Гоголь, Рэй Брэдбери, Аркадий и Борис Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери.

Если говорить о современных зарубежных и отечественных авторах, то россияне хотели бы, чтобы их партнер был знаком в первую очередь с творчеством Бориса Акунина (35%). На втором месте оказалось творчество создательницы самого известного волшебного мира Джоан Роулинг (30%), сочинившей сагу о Гарри Поттере. На третьем - бразильский поэт и прозаик Пауло Коэльо. Следом идут японский автор Харуки Мураками и один из самых загадочных российских авторов Виктор Пелевин, отмечают авторы опроса.

В десятку также вошли Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков.

Всего в исследовании, которое проводилось в ноябре 2021 года, приняли участие 1,7 тыс. человек - российских пользователей книжного сервиса ЛитРес и сайта знакомств Mamba в возрасте 16 лет и старше. Респондентам были предложены как варианты ответов, так и возможность добавить свои. Среди участников опроса оказалось практически равное количество мужчин и женщин, наибольшее число из них составили пользователи от 21 до 45 лет.