В Хабаровском крае не исключили введение локдауна из-за несоблюдения ограничений

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае рассматривают возможность введения двухнедельного локдауна в связи с несоблюдением введенных ограничений. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

В Хабаровском крае с середины ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв. м стали требовать наличие QR-кода, справки вакцинированного или переболевшего, либо медотвода с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Эти же документы требуются при посещении учреждений культуры, парикмахерских и салонов красоты, предприятий общественного питания, спортивных объектов, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов.

"Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли в виду их халатного исполнения: ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, в торговых центрах QR-коды просят показать далеко не каждого покупателя. Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений. Между тем, в том числе от бизнеса зависит сегодня, как будет дальше развиваться эпидемиологическая ситуация. Не исключено, что в случае ее ухудшения на территории края будет введен локдаун минимум на две недели", - написал Никонов.

До этого локдаун в Хабаровском крае вводили в первой половине месяца. С 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе не работали торговые центры, развлекательные, культурные объекты. Заведения общепита работали на вынос и на доставку.

Никонов отметил, что с июля этого года цифры по заболеваемости COVID-19 ни разу не замедлили роста, а за последние месяцы показатели увеличились вдвое - регион занимает первое место на Дальнем Востоке по приросту суточной заболеваемости. "Ресурсы здравоохранения, между тем, не безграничны и не дают возможности дальше разворачивать дополнительные койки для ковидных больных. Сейчас коечный фонд загружен более чем на 90%", - написал зампред.

Он потребовал от предпринимателей более ответственного отношения к ограничительным мерам, которые принимаются на уровне правительства региона, подчеркнул, что выполнение всех мер должно быть жестким и неукоснительным, в том числе требование по вакцинации сотрудников организаций.