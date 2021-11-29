Студенты из Кузбасса впервые примут участие в программе обучения IT-технологиям от Huawei

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Студенты Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) впервые смогут пройти обучение информационным и коммуникационным технологиям от Huawei. Всего в этом году компания готова обучить 50 российских студентов, 20 из которых - из Кузбасса, сообщили ТАСС в пресс-службе КузГТУ.

"Студенты КузГТУ впервые примут участие в образовательной программе одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций - Huawei. В 2021 году всего для обучения по программе специалистами компании Huawei будет готова обучить 50 студентов из ведущих вузов России, участвовать в проекте смогут 20 студентов Кузбасского политеха", - рассказали в вузе.

Слушателями курса станут старшекурсники и аспиранты КузГТУ со специализацией в научно-технической и инженерной сферах. При отборе кандидатов будет учитываться их успеваемость и уровень владения английским языком. Весь организационный процесс обучения, которое состоится в декабре, Huawei берет на себя.

В образовательном проекте будут задействованы ведущие эксперты штаб-квартиры Huawei в Китае. Уточняется, что в основу программы обучения входят теоретические занятия в сфере информационных и коммуникационных технологий. Участники пройдут курс обучения по таким передовым направлениям современных технологий, как мобильные системы связи (5G и LTE), облачные вычисления, искусственный интеллект.