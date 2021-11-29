Эксперт: омикрон-штамм коронавируса мог образоваться у пациента с ВИЧ-инфекцией

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Германского общества иммунологии Карстен Ватцль полагает, что новый омикрон-штамм коронавируса, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты, мог образоваться у пациента с ВИЧ или другими иммунодефицитными состояниями. Такое мнение он высказал в понедельник агентству DPA .

Ватцль пояснил, что у людей с ослабленной иммунной системой вирус может размножаться в течение многих недель. "Во время этого процесса иногда возможно возникновение отдельных мутаций, которые, пожалуй, не принесут преимуществ вирусу, но которые все еще могут продолжать размножаться из-за отсутствия контроля со стороны иммунной системы", - отметил генсек Германского общества иммунологии. Вместе с тем он уточнил, что все это может привести к появлению дополнительных мутаций, которые в конечном итоге принесут возможное преимущество в комбинации.

При этом подчеркивается, что новый омикрон-штамм коронавируса имеет гораздо большее число мутаций в белках по сравнению с вариантом, обнаруженным в Ухане (Центральный Китай). К ним относятся мутации, которые, как известно, связаны с более высокой возможностью передачи и иммунодефицитом. Кроме того, существует множество мутаций, значение которых до сих пор неясно. "Даже если мы знаем или можем оценить результат действия отдельных мутаций от других вариантов, в настоящее время непонятно, какие последствия будет иметь эта комбинация мутаций", - заметил Ватцль.

В этой связи он добавил, что многие ВИЧ-инфицированные пациенты в Африке не получают адекватного лечения, поэтому их иммунная система значительно ослаблена. Поэтому во избежание распространения таких сильно модифицированных вариантов, как омикрон-штамм, важно выявлять инфицированных людей с ослабленной иммунной системой и изолировать их до тех пор, пока они не перестанут быть заразными. "Потому что, даже если вирус сильно мутирует у такого человека, по-настоящему опасна только передача видоизмененного вируса", - заключил иммунолог.