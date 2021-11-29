Автономную систему слежения запустили в заповеднике в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края запустили в работу автономную систему слежения в заповеднике, где гнездятся краснокнижные дальневосточный аист и японский журавль. Об этом сообщили журналистам в ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Это первая такая система, установленная в охраняемых территориях "Заповедного Приамурья". Она работает через интернет, способна раздавать и сохранять видеосигнал в программе. Оборудование приобретено и установлено на средства, выделенные РЖД в качестве благотворительной помощи.

"Теперь специалисты "Заповедного Приамурья" могут наблюдать за происходящим на особо охраняемой природной территории (ООПТ) с помощью компьютеров в офисах дирекции в Хабаровске и Амурске. Это позволит следить за окружающей обстановкой, причем не вмешиваясь в жизнь млекопитающих и пернатых. То есть госинспекторы смогут своевременно обнаруживать возгорания и нарушителей на ООПТ, а научные сотрудники в том числе отслеживать и изучать на удалении поведение краснокнижных дальневосточных аистов, прилетающих сюда на гнездование", - приводятся в сообщении слова директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимира Андронова.

В Болоньском заповеднике, расположенном в междуречье рек Симми и Сельгон, примыкающем к берегу одного из крупных озер Приамурья озеру Болонь, обитает 208 видов птиц, 18 из них краснокнижные. Местность там труднодоступная, заболоченная, фотоловушки устанавливать сложно, а новая система позволит улучшить наблюдение, уточнили ТАСС в "Заповедном Приамурье". В систему входит высокоскоростная камера, имеющая большой зум. Камера в том числе может показать гнездо аиста, расположенное за 4 км от нее. С такого расстояния, как считают орнитологи, устройство не нарушит спокойствие птиц. Сама камера вращается вокруг своей оси. В будущем такие системы могут быть установлены и в других ООПТ.

Работу оборудования обеспечит солнечная станция на 220 Вольт, способная поддерживать функционирование даже в условиях пасмурной погоды и туманов, которые не редки на территории заповедника.

Железнодорожники также оказали поддержку проекту дирекции Комсомольского заповедника в приобретении универсальных саней для перевозки снегоходами людей и грузов. Сани будут использоваться в патрулировании территории заказника "Баджальский" для его охраны и сохранения популяции редкого вида птиц - дикуши азиатской.