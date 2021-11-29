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Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации

Срок доклада по исполнению этого поручения президента установлен до 30 ноября
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.

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"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", - говорится в списке поручений.

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно.

Ранее Путин неоднократно обращался к губернаторам с просьбой самостоятельно оценивать ситуацию с распространением ковида в регионах и вовремя принимать необходимые меры.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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