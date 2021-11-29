Призер Олимпиады-1996 Евгения Бочкарева назначена главой Минспорта Пензенской области

ПЕНЗА, 29 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Евгения Бочкарева назначена министром физической культуры и спорта Пензенской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области.

Министерский пост остался вакантным после задержания в октябре 2021 года предыдущего главы министерства Григория Кабельского при получении взятки в размере 120 тыс. рублей. По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021-го он получал взятки за совершение действий, связанных с проведением спортивных мероприятий. По решению суда 17 октября он был заключен под стражу.

"Министром физической культуры и спорта Пензенской области назначена Бочкарева Евгения Александровна. Она заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях", - сказал Мельниченко.

До своего назначения Бочкарева занимала пост президента федерации эстетической гимнастики Пензенской области, была главным тренером сборной региона по художественной и эстетической гимнастике, подготовила 27 мастеров спорта. "Гимнастика - наше прорывное направление, поэтому пожелаем Евгении Александровне успехов в работе на должности министра физической культуры и спорта", - добавил Мельниченко.

Бочкарева родилась 10 июня 1980 года в Пензе. Она является серебряным и бронзовым призером молодежного Кубка Европы 1993 года, призером чемпионатов мира по художественной гимнастике 1995 и 1996 года. В составе сборной России на Олимпийских играх 1996 года в Атланте завоевала бронзовую медаль в групповых упражнениях.