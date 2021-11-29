Сильный снег ожидается в Петербурге с вечера 29 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Сильный снег начнется в Санкт-Петербурге вечером в понедельник и будет идти в течение всего вторника. В ближайшие дни высота снежного покрова может увеличиться до 20 см. Об этом сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части. Поэтому на фоне низких температур (минус один-шесть градусов) пойдет сильный снег. Снег начнется сегодня вечером и продолжится в течение всех завтрашних суток", - рассказал Колесов.

По его данным, к началу календарной зимы в Санкт-Петербурге прогнозируется до 15-20 см снежного покрова. "На дорогах и во дворах будет сложная обстановка", - добавил синоптик.