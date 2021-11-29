В Сахалинской области из-за снежного урагана объявили штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 1-2 декабря штормовое предупреждение на Сахалине и Курилах (Сахалинская область) в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали в пресс-службе.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, утром и днем в среду, 1 декабря, на Сахалине прогнозируются сильные осадки, местами очень сильные в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. 2 декабря в северной части Сахалина прогнозируется сильный снег, сильная метель с видимостью 500 м и менее при средней скорости ветра 12 м/с с порывами 25-30 м/с. Днем местами прогнозируется ураган - ветер скоростью 33-35 м/с.

Ночью 2 декабря на реках южных районов Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. Днем 1 декабря на территории Южно-Курильского и Курильского районов на Курилах прогнозируется южный ураганный ветер 33-35 м/с, рассказали в МЧС.

Сейчас в Сахалинской области спокойная погода. Местами идет мокрый снег. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - плюс пять градусов.