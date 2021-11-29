Опрос: большинство россиян считают себя счастливыми

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большинство (84%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра в понедельник.

"Большинство россиян (84%) считают себя счастливыми, не считают - 14%. Индекс счастья составил 71 пункт, что на 17 пунктов превышает показатель марта 2021 года (54 пункта), и на пять пунктов превышает показатель предыдущего года (66 пунктов в ноябре 2020 года)", - говорится в сообщении.

Индекс счастья рассчитывается как разница суммы положительных и отрицательных ответов, измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают.

Россияне считают себя счастливыми в первую очередь благодаря своему здоровью и здоровью своих близких (29%), благодаря тому, что у них есть семья (27%), есть дети (22%), есть общая удовлетворенность жизнью (21%) или хорошая работа (20%). Несчастливыми респонденты могут ощущать себя из-за положения дел в стране (8%), нехватки материальных средств (7%), отсутствия стабильности (6%), а также из-за проблем в семье (5%).

Половина опрошенных (50%) считают, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей. Около трети (31%) полагают, что среди их знакомых и близких счастливых людей больше, а 13% считают, что больше несчастных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10 ноября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.