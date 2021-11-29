Специалисты госпиталя ЗВО доставили в Орел мобильную установку для выработки кислорода

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты медицинской службы военного клинического госпиталя Западного военного округа (ЗВО) доставили мобильную установку для выработки сжиженного кислорода в городскую больницу им. С. П. Боткина в Орле - одну из крупных городских ковидных площадок, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Для оказания помощи гражданскому населению Орловской области в борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты медицинской службы военного клинического госпиталя Западного военного округа (ЗВО) доставили для нужд городской больницы им. С. П. Боткина в городе Орле мобильную установку для получения, накопления (хранения), доставки и распределения кислорода медицинского газообразного МУПК-КБА-93 с обслуживающим личным составом", - говорится в сообщении.

Как отметил главный врач больницы, где развернута площадка для оказания помощи пациентам с коронавирусом, Александр Лялюхин, установка позволит оперативно пополнять резерв кислородных баллонов и обеспечит возрастающие потребности медучреждения.

"Выделение и отправка мобильной установки для получения кислорода организованы в связи с обращением руководства Орловской области о содействии в оказании медицинской помощи населению. Установка способна вырабатывать до 800 кг сжиженного кислорода в сутки", - добавили в пресс-службе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлены 62 706 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 303 человека, 1 283 пациента умерли. Коллективный иммунитет в регионе сформирован на уровне около 51%. Для борьбы с распространением ковида действует обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых. Сотрудников предприятий старше 60 лет рекомендовано перевести на дистанционный режим работы. С 8 ноября в регионе действует система QR-кодов при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, кино, цирков, учреждений культуры и спорта.