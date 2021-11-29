Защита Фургала обжаловала решение о том, где будет рассматриваться его дело

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Защитники бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, обжаловали решение о подсудности судебного следствия по его уголовному делу, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

"Решение о рассмотрении уголовного дела в Люберецком суде [Московской области] обжаловали", - сказал собеседник агентства.

Верховный суд России направил в Подмосковье для рассмотрения по существу уголовное дело Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Дело будет слушаться с участием присяжных заседателей. ВС РФ пришел к выводу, что рассмотрение дела с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса. Суд при определении места слушаний также учел то обстоятельство, что обвиняемые содержатся в московских СИЗО, их защитники живут в столице, а свидетели будут прибывать на процесс из различных частей страны, и подмосковные Люберцы являются удобным местом для организации процесса.

Принимая решение о продлении обвиняемым меры пресечения, суд учел тяжесть предъявленных обвинений и пришел к выводу, что только их содержание под стражей сможет обеспечить интересы правосудия.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.