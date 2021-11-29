Российские дипломаты помогают гражданам РФ вылететь из ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в южноафриканском Кейптауне работает над вариантами вылета российских туристов из ЮАР. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель российской дипмиссии.

"Пока есть места на самолет чартерного рейса, который вылетает из Кейптауна 1 декабря в Москву, - сообщил он. - Идут консультации с организаторами рейса, и в ближайшие часы будет больше конкретики".

В официальном телеграм-канале генконсульства РФ в Кейптауне говорится, что указанный самолет Boeing 737-500 сделает две дозаправки в Уганде и Египте. Полет в Москву займет до 16 часов. Организаторы коммерческого рейса готовы взять на борт до 15 российских туристов, застрявших в ЮАР по причине появления в стране омикрон-штамма коронавируса и приостановки полетов на юг Африки ряда авиакомпаний.

Работу по оказанию помощи гражданам России, не имеющим пока возможности быстро вылететь из ЮАР, ведет и посольство РФ в столице страны Претории. Через его телеграм-канал сейчас организуется группа из россиян, которые находятся в международном аэропорту Йоханнесбурга.

Одна из проблем состоит в том, что авиакомпании, которые продолжают обслуживать рейсы из ЮАР, начинают требовать очень крупные суммы за билеты. При этом применяется курс, когда за 1 доллар требуют более 100 рублей. В дополнение к этому авиакомпании из Евросоюза не продают билеты пассажирам стран, которые не входят в ЕС. Тем не менее уже несколько десятков граждан РФ вылетели из Йоханнесбурга в другие города Африки, откуда они могут добраться до дома.

Ситуация в ЮАР

Точной информации о том, сколько российских туристов находится сейчас в ЮАР, нет, однако наиболее часто упоминаемая дипломатами цифра - 1 500 человек. Прямых регулярных авиарейсов между городами России и ЮАР нет. Туристы добираются на юг Африки с пересадкой. С 25 ноября многие авиакомпании приостановили полеты в ЮАР и соседние африканские страны. "Тем не менее многие авиакомпании африканских стран не прекращали полетов в ЮАР, - заявили ТАСС в одном из местных турагентств. - В результате желающие могут при наличии билетов вылететь в такие крупные транзитные центры, как Каир, Аддис-Абеба или Дакар, а оттуда добраться домой".

В минувшую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР. Как заявил накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса, большинство вновь заболевших COVID-19 по крайней мере в наиболее густонаселенной провинции страны Гаутенг инфицированы омикрон-штаммом. За последние три дня в Гаутенге коронавирус был обнаружен более чем у 3 тыс. человек.