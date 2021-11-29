Эксперт: существующие вакцины защитят от тяжелого течения ковида при заражении "омикроном"

"Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения, как это было по опыту со всеми предыдущими вариантами вируса, это самое главное", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Отвечая на вопрос, требуется ли корректировка состава вакцин от ковида из-за появления "омикрона", Гущин сообщил, что об этом можно будет говорить после изучения штамма. "Ответить на этот вопрос можно будет только по результатам экспериментальных исследований. Первые результаты, я думаю, появятся в научной среде через несколько недель, через 3-4 недели, мы ожидаем, появятся первые результаты. На них уже можно будет опираться. Сейчас мы не можем сказать, насколько это потребуется", - пояснил ученый.

"Если в нем произошло несколько десятков мутаций, то сразу приходит в голову [вопрос] - как это повлияло на эффективность вакцин, потому что отдельные мутации в составе <...> действительно могут снижать вируснейтрализующую активность, мы знаем это по опыту предыдущих штаммов <...>. И несмотря на то, что для некоторых вариантов снижение наблюдается, оно не приводит к полному исчезновению защитной активности антител", - заключил Гущин.