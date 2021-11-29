Более 1 тыс. парковок в центре Тюмени сделали платными для снижения числа пробок

ТЮМЕНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. парковок в Тюмени стали платными с 29 ноября для снижения числа пробок и разгрузки центральной части города от автомобилей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

"Расширяется платное парковочное пространство в центре Тюмени. С 29 ноября в платный режим перейдут парковки в квадрате улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской - Профсоюзной. Дополнительно будет создано 1 026 мест для правильной парковки. Такая мера позволит разгрузить центр города от автомобилей, даст возможность тем, кто приехал в центральную часть Тюмени по делам, без проблем найти парковку, снизит заторы и пробки на дорогах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города Тюмени добавили, что стоимость парковки будет 30 рублей в час, а действие - по будням с 7:00 до 19:00. Бесплатно можно припарковаться в первые 15 минут, в выходные и праздничные дни, также на бесплатную парковку могут рассчитывать владельцы автомобилей, которые зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов.

В учреждении "Тюменьгортранс", которое занимается организацией работы платных парковок, уточнили, что план проекта по развитию парковочного пространства предусматривает до 5,5 тыс. парковочных мест в центральной части Тюмени в границах улиц Республики, Ямской, Казанской, Луначарского, Ленина, Перекопской, Герцена, Мориса Тореза - Северной - Профсоюзной и Советской.