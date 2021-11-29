Макрон ревакцинировался от коронавируса

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прошел ревакцинацию от коронавируса и привился от гриппа. Об этом он сообщил в понедельник в своем Twitter.

"Ревакцинация - [значок с зеленой галочкой]. Вакцина от гриппа - [значок с зеленой галочкой]", - написал он.

Французский лидер переболел COVID-19 в конце 2020 года - положительный тест он сдал 17 декабря, после чего ушел на самоизоляцию. 31 мая глава государства сообщил, что впервые привился от коронавируса, речь шла о препарате Pfizer - BioNTech.