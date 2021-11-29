Участники метеоритной экспедиции УрФУ застряли в Кейптауне из-за отмены авиасообщения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета, которые работали в Антарктиде, застряли в Кейптауне из-за отмены авиасообщения. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

"Участники Российской антарктической экспедиции - члены поискового метеоритного отряда УрФУ - застряли в Кейптауне из-за отмены авиасообщения. Пока вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида препаратом, одобренным ВОЗ", - говорится в сообщении вуза.

Работа поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского федерального университета в составе 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом, продлилась до 25 ноября. В составе отряда - шесть исследователей, трое из которых представляли УрФУ и участвовали в антарктической экспедиции во второй раз. Лагерь поискового отряда был установлен в районе горного массива Вольтат.

Первая в современной российской истории антарктическая метеоритная экспедиция была организована университетом в 2015 году.