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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что предпосылки к более активному распространению омикрон-штамма есть

Директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов указал, что теоретически те мутации, которые существуют в новом штамме, говорят о большей заразности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Предпосылки к более активному распространению нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции есть, однако как он будет развиваться, пока не известно. Об этом в понедельник сообщил директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов в эфире телеканала "Россия-24".

"Теоретически те мутации, которые в нем существуют, говорят о большей заразности этого штамма. Как он будет выглядеть клинически, пока что не понятно. <...> Предпосылки к его распространению более активному есть. Как он будет вести себя на самом деле, не понятно", - сказал он.

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